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Dünya

Bangladeş'te toprak kayması: 46 ölü

Bangladeş'te şiddetli yağmurların neden olduğu toprak kaymalarında 46 kişi öldü.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Bangladeş'te şiddetli yağmurların neden olduğu toprak kaymalarında 46 kişi öldü.



Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda meydana gelen toprak kaymalarında onlarca evin toprak altında kaldığını belirterek, son 24 saatte yoğun yağmur görülen Cox's Bazar bölgesi ve tatil yörelerindeki köylerde toprak kaymaları olduğunu kaydetti.


Ölü sayısının artabileceğini belirten yetkililer, yağmurun çalışmaları engellediğini kaydetti.
Bangladeş'in liman kenti Chittagong'da 2007 yılında meydana gelen toprak kaymasında da 130 kişi hayatını kaybetmişti.

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