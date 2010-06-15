Bangladeş'te toprak kayması: 46 ölü

T24-





Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda meydana gelen toprak kaymalarında onlarca evin toprak altında kaldığını belirterek, son 24 saatte yoğun yağmur görülen Cox's Bazar bölgesi ve tatil yörelerindeki köylerde toprak kaymaları olduğunu kaydetti.





Ölü sayısının artabileceğini belirten yetkililer, yağmurun çalışmaları engellediğini kaydetti.

Bangladeş'in liman kenti Chittagong'da 2007 yılında meydana gelen toprak kaymasında da 130 kişi hayatını kaybetmişti.