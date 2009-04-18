Bangladeş'te tayfun alarmı

Bangladeş'in güneydoğu kıyılarına yaklaşan tropikal tayfun yüzünden binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.



Ulusal meteoroloji dairesinden yapılan açıklamada, ülkeyi yasa boğan ve 3300 kişinin ölümüne yol açan Sidr tayfunundan 18 ay sonra yaklaşan Bijli tayfununun ülkenin güneyinde 300 kilometrelik kıyı şeridinde 6 saat boyunca etkili olmasının beklediği ve bölgeden yüz binlerce insanın önlem olarak tahliye edildiği belirtildi.



Yetkililer de olası bir felaket durumuna yiyecek ve içme suyu stoklayarak önlem aldıklarını kaydetti.



Güney Asya'nın bu yoksul ülkesinde Sidr kasırgası 15 Kasım 2007 tarihinde 3300 kişinin ölümüne, 800 kişinin kaybolmasına, 8,7 milyon kişinin felaketzede durumuna düşmesine ve 1,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açmıştı.