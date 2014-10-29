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Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş'te parti liderine idam cezası

Cemaat-i İslami liderlerinden Motiur Rahman Nizami, 1971 yılındaki bağımsızlık mücadelesinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

29 Ekim 2014 13:26


Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Nizami hakkında 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yapmak, cinayet, tecavüz ve yağma suçlamalarıyla ölüm cezası verdi.

71 yaşındaki Nizami, ocak ayında görülen bir başka davada da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Başkent Dakka'da mahkeme binası dışında toplanan yüzlerce kişi, Nizami'ye verilen cezadan ötürü sevinç gösterilerinde bulundu.

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Başkanı Begüm Halide Ziya'nın başbakanlığındaki hükümette Sanayi Bakanlığı yapan Nizami'nin avukatları ise temyize gideceklerini açıkladı.

BNP, 2008 yılında yapılan seçimde iktidarı Avam Birliği'ne kaptırmıştı. Muhalefet, Nizami ve diğer liderler hakkında açılan davaları siyasi motifli olmakla eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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