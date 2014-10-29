Bangladeş'te parti liderine idam cezası



Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Nizami hakkında 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yapmak, cinayet, tecavüz ve yağma suçlamalarıyla ölüm cezası verdi.

71 yaşındaki Nizami, ocak ayında görülen bir başka davada da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Başkent Dakka'da mahkeme binası dışında toplanan yüzlerce kişi, Nizami'ye verilen cezadan ötürü sevinç gösterilerinde bulundu.

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Başkanı Begüm Halide Ziya'nın başbakanlığındaki hükümette Sanayi Bakanlığı yapan Nizami'nin avukatları ise temyize gideceklerini açıkladı.

BNP, 2008 yılında yapılan seçimde iktidarı Avam Birliği'ne kaptırmıştı. Muhalefet, Nizami ve diğer liderler hakkında açılan davaları siyasi motifli olmakla eleştiriyor.