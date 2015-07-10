T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bangladeş’te kıyafet yardımı faciayla sonuçlandı

Ücretsiz kıyafet dağıtıldığını öğrenenler izdiham yarattı, 23 kişi hayatını kaybetti

10 Temmuz 2015 15:17

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Mymensingh bölgesinde bir kıyafet bağışı faciaya dönüştü. Ücretsiz kıyafet dağıtıldığını öğrenenlerin izdiham yaratması nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, onlarca kişinin yaralandığı izdihamda ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

AFP'nin haberine göre, bir tütün fabrikası sahibinin ücretsiz kıyafet dağıtacağını öğrenen yaklaşık 1500 kişi binanın önünde toplandı. İzdiham ise birçok kişinin fabrikanın içine girmeye çalışmasıyla meydana geldi. Olayın ardından polisin, aralarında fabrikanın sahibinin de bulunduğu yedi kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

ETİKETLER

bangladeşkıyafet yardımıfaciadakka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24