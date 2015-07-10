Bangladeş’te kıyafet yardımı faciayla sonuçlandı

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Mymensingh bölgesinde bir kıyafet bağışı faciaya dönüştü. Ücretsiz kıyafet dağıtıldığını öğrenenlerin izdiham yaratması nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, onlarca kişinin yaralandığı izdihamda ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

AFP'nin haberine göre, bir tütün fabrikası sahibinin ücretsiz kıyafet dağıtacağını öğrenen yaklaşık 1500 kişi binanın önünde toplandı. İzdiham ise birçok kişinin fabrikanın içine girmeye çalışmasıyla meydana geldi. Olayın ardından polisin, aralarında fabrikanın sahibinin de bulunduğu yedi kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.