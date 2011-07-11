-BANGLADEŞ'TE KAZA: 40 ÖĞRENCİ ÖLDÜ DAKKA (A.A) - 11.07.2011 - Bangladeş'in güneyinde, bir futbol turnuvasından dönen öğrencilerin bulunduğu araç yol kenarındaki kanala düştü, en az 40 öğrenci hayatını kaybetti. Polis yetkilisi İftihar Hasan, Çittagong bölgesinde meydana gelen kazada, aracın enkazından 40 ceset çıkarıldığını söyledi. Polis yetkilisi, kanala gömülen aracın enkazında kalanlar olduğundan endişe ettiklerini, bu yüzden ölü sayısını artabileceğini belirtti. Öğrencilerin 8 ila 12 yaşında olduğu kaydedildi.