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Dünya

Bangladeş'te isçilere yüzde 80'lik zam

Bangladeş Hükümeti, aylarca süren protesto eylemlerinden sonra, asgari ücrete zam yaparak 25 dolardan 43 dolara çıkardı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Bangladeş Hükümeti, aylar süren protesto eylemleri ardından tekstil işçileri için asgari ücreti yaklaşık yüzde 80 oranında artırdı.


Hükümet, işveren ve sendika temsilcilerini bir araya getiren asgari ücret saptama komisyonunun olağanüstü toplantısında, bu sektörde 1662 taka (yaklaşık 25 dolar) olan aylık ücretin 3000 taka (43 dolar) olması kararlaştırıldı.


Artışa rağmen, bunun işçilere yansıtılmasının kolay olmadığı belirtiliyor.

Batı ülkelerindeki ünlü mağazalar için giyim eşyası üreten işçiler, aylardır, protesto gösterileri düzenliyordu. Bu eylemler sırasında zaman zaman polisle işçiler arasında çatışmalar çıkmıştı.

22 Haziran'da yüzbinlerce tekstil işçisi, Wal-Mart, H&M ve Marks & Spencer, Carrefour ve Zara gibi mağazalara üretim yapıln Aşulya üretim bölgesinde 250'den fazla fabrikayı kapamıştı.

Bangladeş, teksitil işçiliğinde Çin'le rekabet ediyor.

Bazı sendikalar, ücret artışını olumlu karşılarken bazı sendikalar bunun yetersiz olduğunu söylüyor. Müşerref Müşi adlı bir sendikacı "Ücretleri yüzde 80 artırdılar. Ama bu, 2006'dan sonraki hayat pahalılığı oranının altında. 5 bin taka istiyoruz" dedi.

Şimdiki asgari ücret, protesto eylemleri ardından 2006'da belirlenmişti.

Bangladeş, dünyada işçilerin en az para kazandığı ülkelerden biri.

Ülkede geçen ay tekstilde son 40 yılın en yüksek ihracat düzeyine ulaşılmış, bir ay içinde 1,72 milyar dolarlık dışsatım yapılmıştı.

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