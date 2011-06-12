-BANGLADEŞ'TE GENEL GREV DAKKA (A.A) - 12.06.2011 - Bangladeş muhalefeti, hükümetin anayasa değişikliği planı nedeniyle genel grev yapıyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi ve kökten dinci müttefiki İslam Cemaati'nin çağrısıyla bugün şafaktan itibaren 36 saatlik genel grev başladı. Muhalefet, hükümetin, iktidarın döneminin sonunda yeni seçimlerin düzenlenmesi için yetkilerini tarafsız bir yönetime devretmesini öngören anayasa maddesini feshetmek istediğini belirtiyor. Bu arada ay başında yapılan benzer grevde tutuklanan en az 50 protestocuya bir aya kadar hapis cezası verildiği kaydedildi.