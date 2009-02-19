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Dünya

Bangladeş’te gemi kazası: 27 ölü

Bangladeş’te bir yolcu gemisiyle kargo gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi hayatını kaybetti.

19 Şubat 2009 02:00

Bangladeş'in güneyinde, yüzden fazla yolcu taşıyan gemi ile kargo gemisinin çarpışması sonucu 27 kişinin öldü; çok sayıda kayıp var.

Polis, kazanın ardından alabora olan yolcu gemisindeki onlarca kişinin kayıp olduğunu belirterek, 27 ceset bulduklarını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti. Bir diğer yetkili de geminin içinde çok sayıda ceset olduğunu düşündüklerini, bunları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kazadan kurtulanların sayısının şu anda bilinmediği, kazazedelerin anlattığına göre yolcuların yaklaşık yarısının yüzerek kıyıya ulaştığı ifade edildi.

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