Bangladeş’te gemi kazası: 27 ölü

Bangladeş'in güneyinde, yüzden fazla yolcu taşıyan gemi ile kargo gemisinin çarpışması sonucu 27 kişinin öldü; çok sayıda kayıp var.



Polis, kazanın ardından alabora olan yolcu gemisindeki onlarca kişinin kayıp olduğunu belirterek, 27 ceset bulduklarını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti. Bir diğer yetkili de geminin içinde çok sayıda ceset olduğunu düşündüklerini, bunları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.



Kazadan kurtulanların sayısının şu anda bilinmediği, kazazedelerin anlattığına göre yolcuların yaklaşık yarısının yüzerek kıyıya ulaştığı ifade edildi.

