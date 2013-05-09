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Dünya

Bangladeş'te fabrika yangını: 8 ölü

Yangın fabrikada çalışan 300 işçinin mesaileri biterek evlerine dönmelerinden hemen sonra başladı

09 Mayıs 2013 13:01

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir kumaş fabrikasının da bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
 
Yangında Tung Hai Sweater Ltd. şirketine ait kumaş fabrikasının bulunduğu binanın birinci, ikinci katlarıyla apartman dairelerinin yer aldığı üçüncü katın kısmen yanarken, İtfaiye yetkilisi Nazrul İslam, yangının fabrikada çalışan 300 işçinin mesaileri biterek evlerine dönmelerinden hemen sonra başladığını belirtti. İslam, yangın söndürme ekiplerinin sabah saatleri itibarıyla 8 kişinin cesedine ulaştığını kaydetti.

Bajan Kumar Sarkar adlı başka bir itfaiye yetkilisi, yangında ölenler arasında kumaş fabrikasının sorumlu müdürü Mahbubur Rahman ile bir polis yetkilisinin de bulunduğunu bildirdi.

Yangının 3 saati aşkın çalışma sonucu kontrol altına alınabilindiğini anlatan Sarkar, ölenlerin tamamının merdiven boşluğunda bulunduğunu belirti.

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