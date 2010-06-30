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Dünya

Bangladeş'te çatışma: 30 yaralı

Bangladeş'te güvenlik güçleri ile liderleri tutuklanan İslam Cemaati partisi yandaşları arasında çatışma çıktı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Bangladeş'te güvenlik güçleri ile liderleri tutuklanan İslam Cemaati partisi yandaşları arasında çıkan çatışmada, ilk bilgilere göre 30 kişinin yaralandığı bildirildi.


Görgü tanıkları, başkent Dakka'nın 150 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde çıkan çatışmalardan önce İslam Cemaati üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla sokakları doldurduğunu söyledi.


İslam Cemaati, eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın liderliğini yaptığı muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin siyasi müttefiki durumunda.

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