Bangladeş'te bir akademisyen palalarla öldürüldü!

Bangladeş'te bir akademisyen uğradığı palalı saldırı sonucu öldü.

Emniyet yetkilileri, saldırının, geçtiğimiz aylarda birçok laik blog yazarı ve ateist siyasi eylemciye yönelik gerçekleştirilen saldırıların benzeri olduğunu söyledi.

Yaşamını yitiren 58 yaşındaki profesör Rezaul Karim Sıddık, ülkenin batısındaki Rajshahi Üniversitesi'nde İngiliz dili alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Sıddık, üniversiteden evine giderken bir grubun palalı saldırısına uğradı.

Geçen yıl ülkenin önde gelen laik blog yazarlarından dördü palalı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sıddık'ın birçok kültür programı faaliyeti içerisinde yer aldığı ve yasaklanan İslamcı grup Bangladeş Mücahitleri Cemaati'nin eski kalelerinden Bagmara'da bir okul kurduğu belirtiliyor.

Bu ayın başında bir hukuk öğrencisi, internette laiklik yanlısı görüşleri savunması sonrası uğradığı palalı ve silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Ülkede ayrıca Şii, Sufi, Ahmedi, Hristiyan ve Hinduların da aralarında bulunduğu azınlıklara da saldırılar gerçekleştiriliyor.

Saldırıların birçoğunu IŞİD üstlendi ancak bu bilginin doğru olup olmadığını bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Bangladeş'te hükümet, saldırılarla mücadelede yetersiz kalmakla eleştiriliyor.