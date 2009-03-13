Bangladeş'te alışveriş merkezinde yangın: 4 ölü

Bangladeş'in en büyük alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangında, 4 kişi öldü, en az 50 kişi de yaralandı.



Polis, yangının, başkent Dakka'daki 22 katlı alışveriş merkezinin 18. katında çıktığını açıkladı.



İtfaiyenin yanısıra polis ve askerlerin de yardım ve kurtarma çalışmalarında yer aldıkları, kimi kişilerin helikopterle çatıdan kurtarıldıkları kaydedildi.



2004 yılında açılan, en az 2 bin mağaza ve kafenin bulunduğu çarşıdaki yangının nedeninin henüz bilinmediği, ancak Bangladeş İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma için 3 kişilik bir komisyon görevlendirdiği bildirildi.

