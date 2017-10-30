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Bangladeşliler Yunanistan'a 'FETÖ'cü kaçırırken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

30 Ekim 2017 14:45

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri yurt dışına kaçırmak için 2 Bangladeşli\'nin kılavuzluk yaptığı ortaya çıktı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar Köyü\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen 5 kişilik bir grubu yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerden S.S. ile L.S.\'nin FETÖ/PDY örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu, S.Ö.\'nün ise Erzurum\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasının şüphelisi olduğu belirlendi. FETÖ şüphelilerini sınıra getirerek yasa dışı yollardan Yunanistan\'a götürmek isteyen 2 kişinin ise Bangladeş uyruklu olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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