-BANGLADEŞLİ DE SERBEST ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi kapsamında, 4 cinayetten sabıkası bulunan ve şartla salıverildikten sonra tekrar cinayet işlediği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Yeniyapan ile Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesini öldürmeye teşebbüs ettiği, eşini ve oğlunu da öldürdüğü gerekçesiyle hükmen tutuklu bulunan Hafızar Rahman'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Ankara'da işlenen bir cinayetin faili olduğu gerekçesiyle ''ağırlaştırılmış müebbet'' hapse mahkum edilen ve Kasım 2005'ten bu yana hükmen tutuklu bulunan Hüseyin Yeniyapan'ın tahliyesini kararlaştırdı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da PTT radyolink binasında Şubat 1980'de 2 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere, Yeniyapan'ın 4 cinayet ile yağma, uyuşturucu, hırsızlık ve 6136 sayılı yasaya muhalefet gibi 15 suçtan sabıkası bulunuyor. Cezaevinden 2002'de şartlı olarak salınan Yeniyapan hakkında, Ankara'da işlenen bir cinayetin faili olduğu gerekçesiyle bir kez daha dava açılmıştı. Yeniyapan, bu dava kapsamında, Kasım 2005'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. -HAFIZAR RAHMAN'A TAHLİYE Mahkeme, 12 Temmuz 1999'da Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Shariful İslam'ı öldürmeye teşebbüs ettiği, eşini ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 41 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 11 yıl 5 aydır hükmen tutuklu bulunan Hafızar Rahman'ın da tahliyesine karar verdi. Öte yandan, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin de ''cinsel istismar'' suçlamasıyla yargılanan bir kişi hakkında tahliye kararı verdiği öğrenildi.