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Bangladeş'e sığınan Müslüman mültecilerin sayısı 436 bin kişiye ulaştı

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bangladeş'e sığınan Müslüman mültecilerin sayısının 436 bin kişiye ulaştığı belirtildi

26 Eylül 2017 12:16

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bangladeş\'e sığınan Müslüman mültecilerin sayısının 436 bin kişiye ulaştığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Myanmar\'da Rakhayn Eyaleti\'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların üzerinden bir ay geçmiştir.
Bu süre içinde, Bangladeş\'e sığınan Müslüman mültecilerin sayısı 436 bin kişiye ulaşmıştır. Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişiler ile hayatını kaybedenlere ilişkin verilere halen ulaşılamamaktadır.  Ülkemizin, insani krizin sona erdirilmesine yönelik olarak krizin ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde sürdürdüğü girişimleri devam etmektedir. Girişimlerimiz neticesinde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, bölgeye kesintisiz insani erişim sağlanması, Bangladeş\'e sığınan ve Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlanması ve soruna uzun vadeli bir çözüm bulunması konusunda uluslararası toplum nezdinde geniş tabanlı mutabakat sağlanmış olması olumlu bir gelişmedir. Gerek Myanmar\'da gerek Bangladeş\'te bulunan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılması ve kamplardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Kızılay, AFAD, TİKA çalışmalarını sürdürmektedir. Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ\'ın önümüzdeki günlerde Bangladeş\'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemesi öngörülmektedir.\"

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