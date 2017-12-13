Bangladeş Zafer Günü İstanbul'da kutlandı

Can EROK /İSTANBUL, (DHA) - BANGLADEŞ Halk Cumhuriyeti Başkosolosluğu, Bangladeş Zafer Günü nedeniyle resepsiyon verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde gerçekleşen resepsiyona Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid de katıldı.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam\'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak için Türkiye\'de bulunan Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Yalçın Karayağız ve davetliler yer aldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, resepsiyonda yaptığı konuşmada, \"Benim bu güzel ülkeye altıncı ziyaretim ama bu ziyaretimin en unutulmaz olanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kutlamaya katıldım ve saygıdeğer cumhurbaşkanımıza eşlik ediyorum. Bizi davet ettiği için saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a minnettarım\" dedi.

Resepsiyonda Bangladeşli dansçılar, davetliler için Bangladeş\'in geleneksel danslarını icra etti. Dansta Türk bayrağı da kullanılırken, arka plana Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı yansıtıldı.

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