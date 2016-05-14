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Dünya

Bangladeş'te iki günde 50 kişiyi yıldırım çarptı

Bangladeş'te son iki günde yıldırım çarpması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti

14 Mayıs 2016 21:54

Bangladeş'te son iki gün içinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Ölenlerin çoğunun çeltik tarlalarında çalışan çiftçiler olduğu belirtildi.

Bangladeş'te yıldırımlar sık görülüyor. Ancak bu yıl ölüm vakalarının her zamankinden çok olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki genel artışın ve ormansızlaşmanın bunda etkisi olabileceğini belirtiyor.

Ölenler arasında başkent Dakka'da futbol oynayan iki öğrenci ve yıldırım çarpan bir çocuğun da bulunduğu haber veriliyor.

Ülkede Mart'tan bu yana yıldırım çarpması sonucu 90'dan fazla kişinin öldüğü açıklandı.

Bangladeş'te Haziran ile Eylül arasındaki muson döneminden önce tropikal fırtınalar etkili oluyor.

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