Bangladeş'te hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle öğrenciyi öldüren 20 kişiye idam cezası

Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idam cezasına çarptırıldı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Bangladeş'te savcı Abdullah Abu, hükümeti eleştiren üniversite öğrencisini öldürenlerle ilgili kararı şöyle açıkladı: "Abrar Fahad'ın öldürülmesiyle ilgili 20 kişi idam cezası, beş kişi de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı"

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Fahad, 7 Ekim 2019'da Hindistan ile Bangladeş arasında imzalanan anlaşma konusunda hükümeti ve Başbakan Şeyh Hasina'yı eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından, iktidardaki Awami Birliğinin öğrenci kanadı Bangladeş Chhatra Birliğine (BCL) üye olduğu iddia edilen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Otopsi raporunda, kütük ve sopalarla dövülen Fahad'ın ağır iç kanama nedeniyle öldüğü bildirilmişti. Fahad'ın öldürülmesi üzerine ülke çapında protestolar düzenlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Başbakan Hasina, Fahad'ın ailesine adalet sözü vermişti.

13 Kasım 2019'da Dakka'da mahkeme, 25 BCL lideri ve üyesinin saldırıda rol aldığına dair polis raporunun ardından, yargı sürecini başlatmıştı.