Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto: 7 ölü

Bangladeş'in 50. Bağımsızlık Günü kutlamaları için davet edilen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeye gelişi nedeniyle düzenlenen protestolarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Bangladeş hükümetinin, ülkenin Bağımsızlık Günü'nün 50. yıldönümü için düzenlenen törene katılmak üzere davet ettiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başkent Dakka'ya gelmesi halk tarafından iyi karşılanmadı. Modi hükümetinin Müslümanlara yönelik politikaları nedeniyle Modi'nin Bangladeş'e geleceğinin duyulmasının ardından başlayan ve günlerdir devam eden protestolarda, polisin göstericilere ateş açması sonucu tansiyon tavan yaptı.

Başta Dakka olmak üzere Chittagong, Barishal, Sylhet, Khulna, Ranpur gibi büyükşehirlerde Cuma namazı çıkışında binlerce kişi sokaklara döküldü.

Dakka'da muhalif partilerin yanı sıra halk tarafından kurulan platformların düzenlediği gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Polis, Dakka, Chittagong ve Brammanbariya kentlerinde göstericilere ateş açtı. Olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)