Bangladeş'te feribotta yangın: En az 38 ölü

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Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Sugandha Nehri'ndeki bir feribotta çıkan yangında 38 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'a konuşan bir itfaiye yetkilisi olayın yerel saat ile sabah 3 sularında meydana geldiğini ve şu ana kadar 38 ceset çıkardıklarını ifade etti.

Başkent Dakka'dan Barguna'ya giden feribotta yangının motor odasında başladığı bildirildi.

Jhalakathi bölge yöneticisi Zohor Ali, hastaneye kaldırılan ve kayıp insanlar olduğunu, ölü sayısının 50'yi aşabileceğini ifade etti.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi.