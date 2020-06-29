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Dünya

Bangladeş'te feribot kazası: En 30 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te, bir feribot karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpıştıktan sonra battı

29 Haziran 2020 12:29

Bangladeş’te, bir feribot karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpıştıktan sonra battı. Kaza sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’te bu sabah şehirlerarası yolcu taşıyan bir feribot, Chadpur şehrinden 60 yolcu ile Dakka seferine çıktı. İki katlı feribot, Buriganga nehrinde Dakka'ya gelmek üzereyken karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpışarak battı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, şu ana kadar 30 kişinin cesedine ulaştı. Birkaç yolcunun yüzerek kurtulduğunu belirtilirken ölü sayısının artması bekleniyor. Öte yandan, feribotta yer alan yolcuların yakınları olay yerine akın etti.

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