Bangladeş sınırında mülteci teknesi alabora oldu; 40 günlük Abdülmesud hayatını kaybetti

Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen "şiddet" ve "katliam" olayları kamuoyunun gündemine otururken, Arakanlı Müslümanlar Cox’s Bazar’da bulunan kamplara sığınmaya devam ediyor. İlk nefesini henüz kırk gün önce alan Abdülmesud da, Bangladeş'e geçmeye çalışırken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden diğer pek çok Rohingyadan biri oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Arakan’da yaşananlara ilişkin açıklamada anlaşırken, Myanmar yönetimine “Şiddete bir an önce son ver” çağrısı yaptı. Bununla birlikte Arakanlıların Bangladeş’e kaçışları sürüyor. Tehlikeli yolculukta yaşanan ölümler ise artıyor.

BMGK'den "Şiddete bir an önce son ver" çağrısı

BMGK, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere önceki gün kapalı oturumda toplandı. BMGK’nın New York’ta yaptığı toplantıda kabul edilen kararda, “Güvenlik operasyonlarında aşırı güç kullanıldığına dair gelen haberlerden dolayı endişe duymakta ve Arakan’da şiddetin sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması, düzenin yeniden tahsis edilmesi ve sivillerin korunması için ivedilikle adım atılması çağrısı yapmaktayız” denildi.

BMGK’nın eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya’nın BM Daimi Temsilcisi Tekeda Alemu, konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

BMGK’nın Bangladeş’in Arakanlı Müslümanlara kapısını açmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Tekeda Alemu, Myanmar hükümetine insani yardımların sağlanması konusunda BM ve diğer yardım kuruluşları ile iş birliği çağrısı yaptı.

Ölüme doğru kaçış

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 400 bine yaklaştığını, bunların 220 binini çocukların oluşturduğunu söyledi.



Bangladeş’in Cox’s Bazar kenti yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki UNICEF’in acil insani yardım operasyonlarını takip eden Boulierac, “Arakan’dan Cox’s Bazar’da bulunan kamplara sığınmacılar akın akın gelmeye devam ediyor. Sayı her geçen gün daha da artıyor.” dedi. Kampa gelen sığınmacıların açlık ve yorgunluktan bitkin düştüğünü, özellikle de çocukların “korunmasız” olduğunu vurgulayan Boulierac, “Kamptaki sığınmacıların tahminen 220 binini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor” dedi.

Sınırda Alabora

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150’den fazla köy yakıldı. Myanmar’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş’e geçiyor. Arakanlı Müslümanlar, Bangladeşin Shah Porir Dwip yarımadasına geçmek için köhne teknelere sahip yerel balıkçılara kişi başı 36 dolar para ödüyor. Sabah ve akşam saatlerinde geçişler yoğunlaşırken, Bangladeş askerleri plaja mülteci bırakan gemileri kontrol altına almaya çalışıyor.

Teknaf’taki geçişler sırasında bir botun batması sonucu 40 günlük Abdülmesud hayatını kaybederken yaralanmalar meydana geldi.