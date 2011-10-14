-Bangladeş de UGK'yı tanıdı DAKKA (A.A) - 14.10.2011 - Bangladeş, Ulusal Geçiş Konseyi'ni (UGK) Libya'nın yasal hükümeti olarak tanıdı. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dakka'nın, yeni yönetim altında Libya'nın yeniden yapılanma sürecine destek verdiği belirtildi. Açıklamada, Libya'nın yeniden inşasına yardım etmek için bu ülkeden ayrılan Bangladeşli işçilerin işlerine dönmesinin ümit edildiği de kaydedildi. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş, Libya'da çatışmaların başlamasının ardından buradaki 40 binden fazla vatandaşını tahliye etmişti.