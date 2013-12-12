Bangladeş, Abdülkadir Molla'yı idam etti

Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'nın asılarak idam edildiği bildirildi. Bangladeş televizyonları, Molla'nın idam cezasının Dakka'daki bir cezaevinde infaz edildiğini duyurdu. Molla'nın asıldığı, adını açıklamak istemeyen bir istihbarat yetkilisi tarafından da doğrulandı.

Ülkenin 1971'de Pakistan'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında işlenen suçların araştırılması için Bangladeş hükümeti tarafından 2010 yılında kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan Molla, 344 silahsız sivilin öldürülmesini azmettirmek dahil altı suçlamanın beşinden hüküm giyerek 5 Şubat 2013'te ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bangladeş'in İslami değerleri savunan en büyük partisi olan Cemaat-i İslami'nin genel sekreter yardımcılığını yürüten Molla, suçlamaları reddetmiş ve hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının iptali için Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin hükmünü onayan temyiz mahkemesi, 17 Eylül'de Molla'ya verilen ömür boyu hapis cezasını idama çevirme kararı almıştı.

Cemaat-i İslami, idam cezasının siyasi bir karar olduğunu belirterek, Molla'nın infazının "korkunç sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulunmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Pillay da Molla'nın idam cezasının uluslararası standartları karşılamadığını ifade etmiş, yürütmenin durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Hasina'yı aramıştı

Başbakan Tayyip Erdoğan, sabah saatlerine Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'yı arayarak, Abdülkadir Molla'nın idam edilmesine engel olunmasını istemişti.

Erdoğan, Bangladeş'in huzur ve birlik içinde geleceğe ilerlemesinden Türkiye olarak büyük memnuniyet duyduklarını dile getirmiş, Molla'nın idamının ülkede yeni yara ve sorunlara yol açabileceğine dikkati çekmişti.