Bangladeş'te, 18 Aralık’ta genel seçim yapılacağı bildirildi. Ordu destekli geçici hükümetin başkanı Fahreddin Ahmed, "Yeni meclisi belirlemek için 18 Aralıkta seçim yapacağız" dedi. Ahmet, eski başbakanlar Begüm Halide Ziya ile Şeyh Hasina'nın partilerinin seçimlere katılacağını söyledi.

Fahreddin Ahmed, ordu destekli geçici yönetimin iş başına geldiği 2007 Ocak ayından beri uygulanan olağanüstü durumun, kampanyaların engelsiz yapılmasına imkân sağlamak için seçim öncesinde uygun bir zamana kaydırılacağını veya gevşetileceğini de bildirdi.

Bangladeş'te seçim reformu isteyenlerin aylar süren şiddet içeren gösterileri üzerine, devlet başkanı, genel seçimleri erteleyerek, olağanüstü durum ilan etmiş ve ordu destekli geçici yönetim işbaşına gelmişti.