Bangkok'taki çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti

T24 -

Yedi kişi öldü

Vurulan eski general

Askerler hükümet karşıtı göstericilerin yoğun direnişiyle karşılaşırken silah sesleri ve patlamalar duyulduğu haberleri geliyor.Kent merkezinde hem plastik hem de gerçek mermilerin hava uçuştuğu bildiriliyor.BBC Türkçe'nin haberine göre protestocular bir otobüsü ateşe verirken, kentteki muhabirimiz ortamın bir savaş alanını andırdığını söylüyor.Dün geceki çatışmada Kırmızı Gömlekliler diye anılan eylemcilerden biri ölürken, protestoculara destek veren eski bir general, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vuruldu. General Hattiya'nın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.Bugünkü çatışmalarda da yedi kişinin öldüğü, 101 kişinin yaralandığı haber veriliyor. Yaralılardan üçü gazeteci.Ordu kaynakları daha önce bugün operasyon düzenlemeyi düşünmediklerini, eylemcilere bölgeyi terketmek için fırsat vereceklerini söylemişlerdi.Yetkililer bölgeye su ve elektrik kesintisi uygulamayı sürdürüyor. Kampın merkezinde ise protestocuların kendilerini lastik, ahşap kazıklar, dikenli teller ve benzeri malzemelerden yaptıkları barikatlarla çevrelediği haber veriliyor.Başkentteki olağanüstü hal uygulaması, 15 eyaleti kapsayacak şekilde genişletildi.ABD ve İngiltere'nin Tayland büyükelçilikleri ise olaylar nedeniyle bugün kapalı olacak.Tayland'ın eski Başbakanı Taksin Şinavat ise hükümete askerleri geri çekme ve Kızıl Gömlekliler ile müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı.Tayland'da Mart ayının ortalarından beri devam eden siyasi kriz yüzünden 29 kişi öldü, bin civarında kişi yaralandı.Kendisini 'protestocuların askeri stratejisti' olarak niteleyen ve 'Kızıl General' olarak anılan Tümgeneral Hattiya'nın dün akşam saatlerinde vurulması, gerginliği iyice tırmandırdı.Görevden alınmış olan generalle vurulduğu sırada röportaj yapıyor olan New York Times muhabiri Thomas Fuller, kampın bir köşesinde generale sorular sorduğunu, yarım saatlik bir röportajın ardından generalin tam "kampı ordu karşısında koruyabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladığı sırada vurulduğunu söyledi.Tayland ordusu, daha önce terörist olarak gördüğü kişileri öldürmek için keskin nişancılar kullanacağı uyarısında bulunmuştu.Ordu, Bangkok'ta iş merkezlerinin bulunduğu Silom semtinde yaklaşık üç kilometrekarelik bir alana yayılan kampı kuşatmak için dün öğle saatlerinde harekete geçmişti.Bangkok'taki BBC muhabiri, Kızıl Gömlekliler hareketinin, eski Başbakan Taksin Şinavat'ın devrilmesi ardından Şinavat'a destek için başladığını, ancak şu sıralarda, çoğunluğunu yoksulların oluşturduğu göstericilerin kendi mücadelelerini sürdürdüklerini söylüyor.Eylemlerine iki ay önce, erken seçim düzenlenmesi talebiyle başlamış olan göstericiler mücadelelerini, kırsal kesimlerde yaşayan yoksulların elit kesime karşı giriştiği bir "sınıf savaşı" olarak nitelendiriyor.Muhalif göstericiler, hükümetin 10 Nisan'da yaşanan olayların sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.Hükümetin kampı dağıtmak için bir önceki girişimi sırasında yaşanan bu olaylarda, 19 protestocu, 1 gazeteci ve 5 asker hayatını kaybetmişti.Göstericilerin ve hükümetin temsilcileri daha bir kaç gün öncesine dek uzlaşma arıyordu.Hatta, Başbakan Abhisit Vejjajiva, 14 Kasım'da erken seçime gitme sözü bile vermişti.Ancak masaya getirilen ek talepler ardından Başbakan tavrını sertleştirdi ve vaadini geri çekti.