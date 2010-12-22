-BANGKOK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILDI BANGKOK (A.A) - 22.12.2010 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, hükümet karşıtı protesto gösterileri yüzünden 8 ay önce ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı. Hükümet, olağanüstü hal uygulaması kaldırılmasına rağmen, düzenin sağlanması ve şüphelilerin gözaltına alınması konularında geniş yetkilere hala sahip olduğunu bildirdi. 2006'da yapılan darbeyle iktidardan uzaklaştırılan eski Başbakan Thaksin Şinavatra yanlısı "Kırmızı Gömlekliler", geçen nisanda başkentin en önemli turist ve ticaret bölgesine haftalarca kamp kurmuştu. Hükümet karşıtı gösterilerde çıkan çatışmalarda 90'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, hükümet ülkedeki 76 eyaletin üçte birine yakınında olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra olağanüstü hal uygulaması yavaş yavaş bazı eyaletlerde kaldırılmış, sadece başkent ve çevresindeki 3 eyalette kaldırılmamıştı.