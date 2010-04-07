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Dünya

Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi

07 Nisan 2010 03:00

T24- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, eski başbakan Taksin Şinavatra yanlılarının kısa süreliğine meclis bahçesini işgal etmesinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.


Protestocuların hedefindeki Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, televizyon kanallarında yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilanının, yeniden seçime gidilmesi talebiyle on binlerce kişiyi Bangkok'a taşıyan hükümet karşıtı "kırmızı gömlekliler" hareketinin liderlerinin yakalanması konusunda yetkililere yardımcı olacağını söyledi.


Tayland'da başbakanın istifası ve erken seçim talebiyle haftalardır gösteri yapan eski Başbakan Şinavatra yanlıları, kısa süreliğine meclis bahçesini işgal etmişti.


Başkentte 12 Marttan bu yana büyük çaplı gösteriler düzenleyen "kırmızı gömlekliler", parlamento feshedilinceye kadar gösterilerini sürdüreceklerini belirtmişti.

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