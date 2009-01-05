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Dünya

Bangkok'ta bu kez de alışveriş merkezi yandı

Yılbaşında bir diskoda çıkan yangının 59 can aldığı Bangkok’ta bu kez de alışveriş merkezi alevlere teslim oldu

05 Ocak 2009 02:00

Yılbaşında bir diskoda çıkan yangının 59 can aldığı Bangkok’ta bu kez de alışveriş merkezi alevlere teslim  oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir gece kulübünde yılbaşı kutlamaları sırasında fişek ve maytaplardan çıkan yangında 59 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Bu kez de alevler Bangkok'taki bir alışveriş merkezini sardı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı. Chinatown bölgesindeki olayda, alışveriş merkezinin yanı sıra özel ikametgahların da bulunduğu Sua Pa Plaza adlı binada yangın nedeniyle 100 kişinin mahsur kaldığı, bazı kişilerin çatıdan helikopterle kurtarıldığı bildirildi.

Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği, araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

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