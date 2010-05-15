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Dünya

Bangkok'ta bölgeye gireni vur emri!

Tayland'da ordu, hükümet aleyhtarı göstericileri caydırmak amacıyla başkentin belli bölgelerini "giren vurulacak" diyerek serbest atış alanı ilan etti.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta askerlerle göstericiler arasında yeni çatışmaların çıktığı, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu, hükümet aleyhtarı göstericileri caydırmak için başkentin belli bölgelerini 'serbest atış alanı' ilan etti. Bu bölgeye girenler uyarıya gerek kalmaksızın vurulacak.


Son çatışmaların görgü tanıkları, başkentte bu sabah şiddetin yeniden alevlendiğini, sokaktaki 3 cesedin mahalle sakinleri tarafından alındığını belirtti. Olayları izleyen AFP muhabiri de görgü tanıklarının, sokak ortasında 2 ceset daha gördüklerini söylediğini aktardı.


Askerlerin yaklaşık 20 kişilik bir gösterici grubunun üzerine ateş açtığı da belirtildi. Olaylarda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.


Hükümetin istifasını isteyen gruplar Mart ayından beri sokak eylemlerine devam ediyor. Bugüne kadarki çatışmalarda kesin olmayan rakamlara göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 1400'den fazla kişi yaralandı.

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