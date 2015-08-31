Bangkok saldırısının failleri aranıyor



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Ağustos'ta düzenlenen ve 14'ü yabancı olmak üzere 20 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının bir faili yakalanmış, zanlının evinde yapılan aramada bomba planları, patlayıcı madde ve çok sayıda pasaport bulunmuştu.

Baş örtülü fotoğrafını basına dağıttılar

Bangkok'ta aranan bir başka evde bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Tayland polisi, bombalı saldırının düzenlenmesine yardımcı oldukları ihtimali üzerinde durulan iki kişinin daha arandığını açıkladı. Aranan şüphelilerden biri 26 yaşında, Tayland uyruklu bir kadın. Polis, aranan kadının başörtülü bir fotoğrafını basına dağıttı. Aranan diğer şüpheli ise bir yabancı.

Çinli turistlerin gözdesi

Tayland, Çinli turistlerin gözdesi. Tayland'a gelen turistlerin yüzde 20'sini Çinliler meydana getiriyor. Ölenler arasında iki Hong Kong, bir Çin, bir de Filipinler vatandaşı bulunuyordu. Tayland tarihinin en kanlı saldırısını henüz üstlenen örgüt olmadı.