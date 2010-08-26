-BANGKOK 274 KİLOLUK KADIN İÇİN SEFERBER BANGKOK (A.A) - 26.08.2010 - Tayland'ın başkenti Bangkok, ülkedeki en ağır kişi olarak kabul edilen 274 kiloluk kadını, hastaneye götürmek için seferber oldu. Umnuayporn Tongprapai adlı 40 yaşındaki kadının komşuları, aşırı kiloları nedeniyle 3 yıldan beri evinden çıkmayan kadının, sağ ayağındaki tümör nedeniyle hastaneye kaldırılması için Bangkok Büyükşehir yönetiminden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen kent yönetimince oluşturulan, mühendisler, yıkım görevlileri, kurtarma ekipleri, doktorlar ve hemşirelerden kurulu ekip, Umnuayporn'u hastaneye kaldırdı. Umnuayporn'un evinden çıkarılması, medyanın öneminin bilincinde olan Bangkok Valisi Sukhumbhand Paribatra'nın çağırdığı kamera ekiplerince görüntülendi. Kaldığı daireden, binanın dışında kurulan bir asansör aracılığıyla çıkartılırken gülümseyen ve eliyle zafer işareti yapan Umnuayporn, komşularının coşku dolu alkışları arasında asansörden alınarak bir yük aracına konuldu ve kendisini tedavi göreceği hastaneye götürecek ambülansa yerleştirildi. Bangkok'un eteklerindeki 3 katlı mütevazı evinde oturan Umnuayporn, olayı izlemek için gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendi başına birkaç metreden fazla yürüyemediğini söyledi. Umnuayporn bu nedenle, evlatlık edindiği oğullarının yardımıyla kuru temizleme hizmeti verdiği ve hayatını sürdürdüğü stüdyo dairesinde mahsur kaldığını anlattı.