Banega:”Şampiyon olabiliriz.”

Atletico Madrid’in son transferi Arjantinli Ever Banega iyi çalışmaya devam etmeleri halinde La Liga şampiyonu olmalarının sürpriz olmayacağını iddia etti.



Ever Banega takımdaki herkesin çok iyi çalıştığını ve kadrolarının her işin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Performanslarının çok iyi olduğunu ve bunu hem Schalke hem Malaga’yı farklı mağlup ederek kanıtladıklarını söyleyen Banega, bu sene çok iyi işler yapabileceklerini, sadece biraz zamana ihtiyacı olduklarını belirtti.



Atletico’nun bu sene çok önemli transferler yaptığını dile getiren Arjantinli futbolcu, La Liga’nın en güçlü takımlarından biri olduklarını ve hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde kupaya talip olduklarını savundu.



Madrid temsilcisine yeni hedefler ve projeler için geldiğini açıklayan Banega, günden güne daha iyi olduklarını ve zirvede kalabilmek için sürekli çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.