Bandırmaspor'da Taşkın Güngör dönemi sona erdi (yeniden)

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok, teknik direktör Taşkın Güngör ile yollarını ayırdı.

Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, Güngör ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, \"Teknik direktörümüz Taşkın Güngör ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiş ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz\" denildi.