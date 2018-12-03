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Spor

Bandırmaspor'da Güngör Taşkın dönemi sona erdi

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok, teknik direktör Güngör Taşkın ile yollarını ayırdı

03 Aralık 2018 20:53

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok, teknik direktör Güngör Taşkın ile yollarını ayırdı.
Bandırma ekibinden yapılan bildiride Taşkın ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Kulübün açıklamasında, \"Teknik direktörümüz Güngör Taşkın ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiş ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz\" ifadeleri yer aldı.

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