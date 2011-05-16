-BANDIRMASPOR, YARI FİNALE YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto 2. Lig Play Off mücadelesinde Bandırmaspor, Beypazarı Şekerspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Antalya'da düzenlenen Bank Asya 1. Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Spor Toto 2. Lig play-off müsabakalarında, Bandırmaspor ile Beypazarı Şekerspor Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan taraf Bandırmaspor oldu. Taraftarının desteği ile rakip üzerinde üstünlük sağlayan Bandırmaspor, gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İki takımında sert savunma yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da çok sayıda pas hatası yaptı. Her iki takım, bu nedenle pozisyona girmekte zorlanırken uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Galip'in golüyle öne geçen Bandırmaspor, golün ardından rakibinin defansta boşluk vermesiyle birlikte daha fazla pozisyona girmeye başladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bandırmaspor, yarı finale yükselen taraf oldu. -MAÇTAN DAKİKALAR- 21. dakikada sol kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Orhan'ın pasında topla buluşan Muharrem'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Önder'de kaldı. 35. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında topa iyi yükselen Coşkun'un kafa vuruşunda top kaleci Engin Altay'da kaldı. 52. dakikada Muharrem'in pasında defansın arkasına sarkan Mustafa'nın sert vuruşunda top kaleci Önder'de kaldı. 67. dakikada Şenol'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Coşkun'un sert vuruşunda top auta çıktı. 82. dakikada Mustafa'nın ortasında topa iyi yükselen Galip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: (1-0) Karşılaşmada başka gol olmayınca Bandırmaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Erkan Akbulut xxx, Esat Sancaktar xxx Bandırmaspor: Engin xxx, Ekrem xx (Dk. 42 Koray xx), Rıza xxx, Galip xxx, Mustafa xx, Ali xxx, Halil xxx (Dk. 90 Emrah), Mustafa xxx, Enver xx (Dk. 79 Serkan x), Orhan xx, Muharrem xxx Beypazarı Şekerspor: Önder xx, Caner xx, Serkan xx, Ayhan xx, Hüseyin xx (Dk. 54 Kazım xx), Coşkun xx, Özgür xx, Serkan xx, Erhan x, Salih xx, Şenol x(Dk. 84 Recep x) Gol: Dk. 82 Galip (Bandırmaspor) Sarı Kart: Dk. 24 Hüseyin, Dk. 72 Caner (Beypazarı Şekerspor)