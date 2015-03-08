Bandırmaspor taraftarının kalbi maça dayanmadı

İkinci Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor’un 37 yaşındaki taraftarı Metin Çokgezenler, takımının 1-1 kaldığı Gümüşhanespor maçın son dakikalarında kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Erdem Özcan’ın haberine göre, Bandırmaspor Kulüp Doktoru Zafer Yılmaz, olayla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Müsabakanın son dakikalarında taraflarımız Metin Çokgezenler kalp kiriz geçirdi. Taraftarlarımız, olayı bize bildirince Metin Çokgezenler’e hemen ilk müdahale yapıldı, ardından rda stadyumda bulunan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Metin Çokgezerler’in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.”

TFF’den başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanan Gümüşhanespor-Bandırmaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden Bandırmaspor taraftarı Metin Çokgezenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, Çokgezenler’in maçın bitiminde tribünde fenalaşarak hastaneye götürüldüğünü ve burada kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Merhum Metin Çokgezenler’e Allah’tan rahmet, ailesi ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.