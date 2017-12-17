Bandırmaspor-Sakaryaspor: 4-1

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Ali Karatutlu (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş(xx), Emin Barlas (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx), Oğulcan (xx), Erdi (xx), Birhan (xx), David Deniz (xx), Mesut (xx)(Dk. 84 Yusuf Akyel xx), Erhan (xxx), Berkay (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 79 Mehmet Gülmez xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 87 Hüseyin Pala xx), Bahri (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (x), Zafer (xx), Erçağ (xx), Beykan (xx) (Dk. 68 Ramazan xx), Ferhat (xx), Murat (x) (Dk.59 Sezer xx), Karahan Yasir (xx), Talha (xx), Tufan (x) (Dk.59 Fikret xx), Burak (xx), Batuhan (xx)

GOLLER:Dk.2, 28, 56 Erhan, Dk.41 David Deniz(Bandırmaspor), Dk.45+1 Batuhan (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk.48 Talha (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 80 David Deniz, Dk. 90+3 Yusuf Akyel (Bandırmaspor), Dk.30 Talha, Dk.35 Beykan, Dk.36 Erçağ, Dk.50 Batuhan, Dk. 79 Karahan Yasir (Sakaryaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Gruba dahil olarak Bandırma’da oynanan maçta Bandırmaspor, Sakaryaspor\'u 4-1’lik skorla yenmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Şiddetli rüzgâra karşı oyuna başlayan bordo-beyazlı takım golü erken buldu. 2\'nci dakikada sağdan Bahri’nin ortasında, ceza alanı içinde Mesut, kafayla topu Erhan’ın önüne indirdi. Erhan’ın dönerek volesi ağlara gitti: 1-0

28\'inci dakikada soldan David Deniz’in mükemmel ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Erhan, sert bir kafa şutuyla ağları havalandırdı: 2-0

39\'uncu dakikada Sakaryaspor akınında ceza alanının sol çaprazında Beykan’ın vuruşunu Bandırmaspor savunması kornerle önledi.

41\'inci dakikada Bandırmaspor’un üçüncü golü geldi. David Deniz, ceza alanı dışından sert bir şutla topu üst direğin altından köşeye gönderdi: 3-0

İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken Beykan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Batuhan, ağları gördü: 3-1

İlk yarı bu sonuçla kapandı.

Sakaryaspor, ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. 48\'inci dakikada rakibine tekme atan Talha, kırmızı kart gördü.

54\'inci dakikada Erhan’ın ceza alanı içinden sert şutunu Karahan Yasir, kale içinden çıkardı.

55\'inci dakikada Oğuzhan’ın ceza alanının sağ çaprazından şutu yan direkten geri geldi.

56\'ncı dakikada Oğuzhan’ın sağdan ortasında kale önünde topla buluşan Erhan, topu filelere bıraktı: 4-1

83\'üncü dakikada Bandırmaspor 5’inci gole çok yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Gülmez’in sert şutunu kaleci son anda dışarı çeldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor 4-1’lik skorla rakibini yenmeyi başardı ve liderlik yarışında değerli bir 3 puan kazandı.

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