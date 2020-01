Bandırmaspor-Karşıyaka:1-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e bu yıl dahil olan Bandırmaspor, Beyaz Grup\'taki, 3\'üncü hafta karşılaşmasında Bandırma 17 Eylül Stadı\'nda ağırladığı Karşıyaka\'yı 1-0 mağlup etti. Böylelikle Bandırmaspor puanını 9\'a yükseltirken, ligde de 3\'te 3 yaptı.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Selim Özen (x), Kemal Mavi (xx), Emre Doğru (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx), Birhan (xx), Mesut (xx) (Dk. 60 Oğuzhan xx) , Üstün (xx), Özgür (xxx), Erhan (xx), Berkay Can (xx) (Dk. 60 Erdi xx), Gökhan (xxx), Bahri Can (x) (46.Dk. Fatih xx), Emre (xx), Adem (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx), Cenk (xx), Ali Say (xx), Mahmut (xx), Tayfun (xxx) (Dk.81 Harun xx), Battal (xxx) (Dk. 75 Hakan Kuş xx), Mustafa (xx), Metin (xx), Abdülhamit (xxx), Anıl (xx), Onur (xx) (Dk .86 Bartu ?)

GOL: Dk. 60 Erhan Şentürk, (Penaltı) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Berkay, Dk 86 Oğuzhan, Dk. 88 Gökhan (Bandırmaspor), Dk. 65 Tayfun 90+ Abdülhamit (Karşıyaka)

4. dakikada Bandırmaspor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Ceza alanına soldan giren Erhan topu kalecinin üzerine gönderdi. Kaleci tek hamlede topa sahip oldu.

6. dakikada ani gelişen Karşıyaka atağında Battal top ile caza alanı içene girdi. Rakibe yetişen Bahir Can, Battal’ın ayağından topu alarak Karşıyaka atağını engelledi.

8. dakikada Bandırmaspor savunmasının indirdiği topu takip eden Karşıyakalı Battal’ın, ceza alanı dışından vurduğu şut direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Bandırmaspor savunmasının boşluğundan yararlanan Mahmut kaleyi yokladı. Ceza alanının sağından vurduğu şut üstten dışarı çıktı.

19. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan topu üstten aşırtmak istedi. Erhan’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

33. dakikada Bandırmaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Gökhan Yılmaz’ın sol kanattan ortasında topa kafa ile vuran Üstün Bilgi önemli bir gol şansından yararlanamadı. Üstün’ün kafa vuruşu soldan dışarı gitti.

45. dakikada gelişen Karşıyaka atağında, Abdülhamit topu ceza alanı içinde bulunan Battal ile buluşturdu. Battal’ın sert şutu kalecide kaldı. İlk yarı golsüz sona erdi.

50. dakikada ikinci yaranın ilk tehlikeli atağını geliştiren Bandırmaspor’da Emre caza alanı solunda topla buluştu. Emre’nin sert şutunu savunma kafayla uzaklaştırdı.

60. dakikada Karşıyaka’da Anıl Çıpacı’nın ceza alnı içinde el ile oynaması sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erhan Şentürk topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. Bandırmaspor 1-0 öne geçti.

84. dakikada yapılan orada Karşıyaka’da Cenk dışarı çıkmak üzere olan topu içeri çevirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Harun topa zor pozisyonda kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Bandırmaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.