Bandırmaspor Baltok - Kahramanmaraşspor: 1-0

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Serkan Gülçer (xx), Hakan Betaş (xx)

BANDIRMASPOR: Ramazan (xx), Erol (xx), Yusuf (xxx), Alp (xx) (Dk. 57 Doğan Can Davas xxx), Ömer Faruk Ermeç (xx) (Dk. 72 Berat xx), Nurettin (xx), Rıza (xx), Yunus (xx), Ali Han (xx) (Dk. 88 Fatih xx), Ömer Faruk Boz (xx), Fatih (xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx), Burak (xx), Can (xx), Hurşit (xx), Mehmet (xx), Ceren Talha (xx) (Dk. 46 Mehmet Fırat xx) Cemal (xx) (Dk.82 Emre xx), Yusuf Emre (xx) (Dk. 63 İbrahim xx), Lider (xx), Ethem Ercan (xx), Aytürk Halil (xx)

GOL: Dk. 9 Ali Han (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Nurettin, Yunus, Doğancan (Bandırmaspor Baltok) - Ceren Talha, Burak Can, Mehmet, Cemal (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçta Bandırmaspor Baltok, Kahramanmaraşspor’u 1-0 yenerek lige üç puanla başladı.

9\'uncu dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza alanı içinde Ömer Faruk Ermeç topuk pasıyla Ali Han’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ali Han yerden bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

27\'nci dakikada Mehmet’in sağdan pasında savunmanın arkasına sarkan Hurşit, kaleci Ramazan’dan da sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak top yan direkten döndü.

43\'üncü dakikada ceza alanı dışından Nurettin’in kullandığı serbest vuruş kalenin çok üstünden dışarı çıktı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

66\'ncı dakikada sağdan Lider’in ortasında kaleci Ramazan, topu yumrukla uzaklaştırmak isterken ceza alanı içinden İbrahim’in kafası üstten auta gitti.

68\'inci dakikada Ali Han’ın sağdan ortasında Ömer Faruk Ermeç’in şutunu kaleci kornere çeldi.

70\'inci dakikada Yunus’un uzaktan şutu kalecide kaldı.

73\'üncü dakikada Berat’ın sağdan ortasında Doğan Can Davas’ın kafa şutunu kaleci kurtardı.

77\'nci dakikada Berat’ın ceza alanı içinden vuruşu yan ağlarda kaldı.

83\'üncü dakikada Doğan Can Davas’ın vuruşunda savunmadan dönen topa dokunan Berat’ın şutu yandan auta gitti.

85\'inci dakikada Erdi’nin kale önünden şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bandırmaspor Baltok lige 3 puanla başladı.

