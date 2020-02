Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: 1-0

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Murat Erdoğan(x),Abdullah Uğur Sarı(xx),Ali Can Alp (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx), Birhan (xx), David Deniz (xx), Özgür (xx), Erhan (xx), Berkay (xx), Hüseyin (xx) (Dk.70 Murathan xx), Nurettin (xx), Feyyaz (x) (Dk.46 Oğuzhan xx), Bahri Can (xx), Mertcan (xxx) (Dk. 84 Fatih Kıran ?)

ŞANLIURFASPOR: Ömer(xxx), Fahri (xx) (Dk.65 Fevzi xx), Oğuzhan (xx), Artun (xx) (Dk. 71 Mehmet Albayrak xx), Hüseyin (xx), Talha (xx), Nuri (xx), Feridun (xxx) (Dk. 65 Sercan xx), İsmail (xx), Muhammed (xx), Bahadır (xx)

GOL: Dk.78 Erhan (P) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Berkay, David Deniz, Bahri Can, Mertcan (Bandırmaspor), Fahri, Fevzi (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor\'u 1-0 yenerek şampiyonluk şansını devam ettirdi.

16\'ncı dakikada Berkay\'ın kaptırdığı topla ceza alanının sol çaprazına giren Hüseyin\'in sert şutunda Nurettin, topu elle kesince konuk takım bir penaltı kazandı. Hüseyin\'in penaltısında kaleci Ali, sağ alt köşede kurtarışını yaptı.

33\'üncü dakikada konuk takım gole bir kez daha yaklaştı. Artun, orta alandan aldığı topla ceza alanına girip kaleciyle karşı karşıya kaldıysa da topu, kötü bir vuruşla yan ağlara gönderdi.

40\'ıncı dakikada gelişen Bandırmaspor akınında Hüseyin\'in, ceza alanı içinden kafa şutu kalecide kaldı.

60\'ıncı dakikada Bandırmaspor Mertcan ile gole çok yaklaştı. Ceza alanı dışından topa sert vuran Mertcan\'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

69\'uncu dakikada soldan ceza alanı içine giren Erhan, uygun pozisyonda topu üstten dışarı attı. Bandırmaspor önemli bir gol şansını gole çeviremedi.

78\'inci dakikada defans tarafından ceza alanı içinde düşürülen Erhan, takımı Bandırmaspor\'a penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Erhan, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

Karşılaşma Bandırmaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

