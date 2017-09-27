Bandırmaspor - Hacettepe: 0-2

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR), (DHA)
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
BANDIRMASPOR: Ali (xx), Erdi (x), David Deniz (x), Haluk (x), Üstün (x), Erhan (x), Berkay Can (x), Gökhan (x), Emre (xx) (Dk. 56 Mesut x), Adem (x) (Dk. 64 Birhan x), Fatih (x) (Dk. 66 Hüseyin x)
HACETTEPESPOR: Yasin (xx), Rahi Can (xx), Hüseyin xx (Dk. 65 Serdarcan xx), Burak (xx), Soner (xx), Kadir (x), Alaaddin (xx), Fethi (xx) (Dk. 8 Aytaç x), Mahmut (xx), Mehmet Tuğrul xx (Dk. 81 Noyan x), Orhan (x)
GOLLER: Dk. 47 Soner, Dk. 72 Burak (Hacettepespor)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Hüseyin, Dk. 32 Mahmut, Dk. 62 Orhan (Hacettepespor) - Dk. 33 Fatih, Dk. 60 Berkay, Dk. 78 Yasin, Dk. 89 David Kılınç (Bandırmaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta yer alan Bandırmaspor, evinde oynanan maçta Bandırmaspor, genç oyunculardan kurulu Hacettepespor’a boyun eğdi.
18\'inci dakikada David Kılınç’ın, ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruş kale direğinin dışarı gitti.
41\'inci dakikada Hacettepespor atağında soldan Soner’in kullandığı serbest vuruşta kale önünden Mahmut’un vuruşunda kaleci Ali, topu son anda kornere çeldi.
İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.
47\'inci dakikada Hacettepespor atağıdna sağdan Rahmi Can’ın ortasında kale önünde topa dokunan Soner, ağları gördü: 0-1
57\'nci dakikada soldan Haluk’un ortasında Üstün’ün kafa şutu yandan dışarı çıktı.
71\'inci dakikada Hacettepespor’un ikinci golü geldi. Bordo Beyazlı takım savunma oyuncusunun ceza alanı içinde eliyle oynadığı topta konuk takım bir penaltı kazandı. Penaltıda Rahmi Can’ın vuruşunu kaleci Ali çeldiyse de dönen topu Burak ağlara bıraktı: 0-2
75\'inci dakikada ceza alanı dışından Erhan’ın serbest vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.
Maçın bundan sonraki dakikalarında sonuç değişmeyince Hacettepe, sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.