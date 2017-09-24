Bandırma'daki panelde, basın özgürlüğü ve ekonomi konuşuldu

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESIR’in Bandırma İlçesi’nde Bandırma Gazeteciler Cemiyeti’nin (BGC) düzenlediği panele Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak katıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde, gazeteci - yazar Önder Balıkçı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, basın özgürlüğünün önemine değindi. Pınar Türenç, \"Basın Konseyi, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’nin basın özgürlüğü ve medya etiğinin yerleşebilmesi için çalışan bir kurum. Bu etiğin içselleştirilmesi için örgütlü çalışmak zorundayız. Her 15 günde bir gelen şikâyetleri ele alıyor ve tartışıyoruz. Bizden çıkan sonuçlar, mahkemelerde bilirkişi olarak değer buluyor. Medya özgürlüğü çok örselendi. Bugün itibariyle 174 gazeteci tutuklu, 100 gazeteci aranmakta. 700’den fazlasının basın kartı iptal edildi. Binlerce gazeteci işsiz. 187 gazete ve televizyon kanalı kapatıldı. İnternet sitelerine de erişim engellenmekte” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent de gazeteciliğin geleceği ile fikirlerini paylaştı. o da \'basın özgürlüğü\' vurgusu yaptı. Sefer Levent şöyle konuştu:

\"Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapar duruma geldik. 22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Önceden salonda dans ediyorduk. Şimdi bizi ipe sıkıştırdılar. Ben ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Bizim işim rakamlarla. Biz, muhalefet değiliz, Türkiye’nin gerçeklerini yazmaya çalışıyoruz. Biz, Türkiye’nin gerçek rakamlarını yazacağız ki yanlışlara engel olalım. Amacımız, yanlışların yapılmasına engel olmaya çalışmaktır.\"

\'YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ İLKESİNDEN UZAKLAŞILDI\'

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç de konuşmasına, Türkiye’nin dış politikasında yapılan yanlışlar üzerinde durarak başladı. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendiren Tufan Türenç, \'Yurtta barış, dünyada barış\' ilkesinden uzaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gazetecilerin tutuklanmasına da değinen Tufan Türenç, şöyle devam etti:

\"Bu çocukların hiçbiri terörist ve vatan haini değil. Muhalefet olacak ki iktidar yanlışlarını görsün. Haberal gibi bir profesörü 4.5 yıl boyunca yatırdık. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan 5.5 yıl cezaevinde kaldı. Bu çocukların içeri atılması, tüm demokratik ülkelerde nefretle karşılanıyor. Gazeteciler, duruşma başlayana kadar hapiste tutuluyor. Böyle bir şey dünyada yok. Çağdaş hukukta hapsetmeden yargılamak ilkedir.\"

Konuşmaların ardından izleyenlerin sorularını da yanıtlayan panelistlere, \'Bandırma Vapuru\' plâketlerini Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza verdi.



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