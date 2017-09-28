Bandırma'da yağmur etkili oldu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Bandırma ilçesi\'nde bugün saat 21.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran, yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Bir sokak köpeği ise göle dönen caddede yürümekte zorlandı.

İtfaiye ekipleri, baskınların yaşandığı eve ve işyerlerindeki suların tahliyesi için çalışma yaptı.

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