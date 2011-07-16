-BANDIRMA'DA TERÖRÜ TELİN MİTİNGİ BANDIRMA (A.A) - 16.07.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Diyarbakır ve Siirt'teki hain saldırıları protesto amacıyla terörü telin mitingi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan 13 askerin isimleri tek tek okundu. Şehit askerlerin isimlerini duyan vatandaşlar miting alanından, hep bir ağızdan ''Burada'' diye karşılık verdi. Terörü telin mitingi tertip komitesi adına bir konuşma yapan Tamer Deniz, bölücü terör örgütüyle girişilen çatışmada 13 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını hatırlattı. Deniz, şöyle konuştu: ''Milletimizin başı sağ olsun. Bütün bu olaylar vuku bulurken de yurdumuzun bir bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapılanmasına aykırı bir yapılanmanın ilan edilebilme cüretinde bulunulabilmesi acımızı daha da arttırmaktadır. Diyarbakır kırsalında canını veren 13 genç, sizin Bandırma Çarşısı'ndaki dükkanınızı Harran Ovası'ndaki tarlanızı Dilovası'ndaki fabrikanızı Ayder Yaylası'ndaki mezranızı korumak için canlarını vermişlerdir. Bugün ülkemizde maalesef terör ile sonuç alınabileceği dayatması yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuz hava, ancak dosta da düşmana da bu ülkeden bir çakıl taşı dahi koparılamaz zihniyetinin yeniden yerleştirilmesi ile mümkündür. Müzakerenin bölücü terörle baş etme tarzı olmadığını bu millet geçmişte deneyerek ve maalesef vatan topraklarının üçte ikisini kaybetme pahasına Prizren'de Kandil'de öğrenmiştir. Yeni bir derse de kayba da tahammülümüz yoktur.'' Deniz, şehitlerin aileleri başta olmak üzere Türk milletine baş sağlığı, yaralı askerlere de şifa temenni ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Haydarçavuş Camisi İmamı İsmail Taşkın'ın da katılımıyla şehitler için topluca dua okundu. -EDİRNE'DE ŞEHİTLER İÇİN GIYABI CENAZE NAMAZI KILINDI Edirne'de de, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki hain saldırıda şehit olan 13 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı, terör örgütü elebaşısının temsili maketi yakıldı Eski Camii avlusunda toplanan bir grup, öğle namazının ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hain saldırıda şehit olan 13 şehit için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti. Grup, cami avlusundan tekbirler eşliğinde çıkarak İlhan Koman Parkı'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları Edirne Şube Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Türkiye'nin, bu ülkeyi vatan bilen herkesin vatanı olduğunu söyledi. Bölücülük ve hainlik yapanların yanlarına kar kalmayacağını ifade eden Cankaloğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye'den (bir çakıl taşı alıyorum) diyen bu memlekete pasaportla girer. Biz bir çakıl taşımızı bile feda edemeyiz. Artık şu bilinmelidir ki, bu işin sorumluları sadece tetiği çeken hainler değildir. Bin yıllık kardeşliğin bağrına küresel aktörlerin sapladığı hançer canımızı yakmıştır. Bizler şehidinin haberini alan, bir gecede saçları beyazlayan annelerin acısına ortak olmak için buradayız.'' Basın açıklamasının ardından, bölücü başını temsil eden maket önce parktaki demire bağlanarak asıldı, ardından buradan indirilerek üzerine benzin dökülerek yakıldı. Bir süre daha slogan atan grup, olaysız dağıldı.