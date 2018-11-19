Bandırma'da, sele karşı kum torbalı önlem

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde bazı esnaf, işyerlerinin önüne kum torbalarından bariyer yaparak sele karşı önlem aldı.

Bandırma\'da sabah saatlerinden itibaren yağan yağmurun yer yer etkili olması nedeniyle sel riskine karşın bazı işyerlerinin önlerine kum torbalarıyla set oluturularak önlem alndı. Özellikle sel sularının etkili olduğu Cumhuriyet Caddesi’ndeki Bandırma 17 Eylül Karakolu da gerekli yerlere kum torbaları yığdı. Bandırma’da geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen sel nedeniyle özellikle kent merkezinde çok sayıda işyeri sular altında kalmış, daha sonra birçok işyeri gibi karakol da sel sularının girmesini önlemek amacıyla kum torbalarından bariyerler koymuştu.



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