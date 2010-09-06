-BANDIRMA'DA RÜZGAR KULELERİ FABRİKASI KURULACAK BURSA (A.A) - 06.09.2010 - Faik Çelik Holding ve İspanyol Gestamp Wind Steel ortaklığında 30 milyon avro yatırımla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulması planlanan GESBEY Rüzgar Kuleleri Fabrikası'nın inşaatına başlandığı bildirildi. Faik Çelik Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 47 bin metrekare alan üzerinde inşaatına başlanan, yıllık 450'den fazla kule üretim kapasitesine sahip olması ve 300 kişiye istihdam sağlaması öngörülen fabrika, 2010 yılı sonunda faaliyete başlayacak. Fabrikada 50-100 metre yükseklik ve 6 metre çapa kadar üretilecek rüzgar kuleleri, Türkiye pazarı dışında son yıllarda rüzgar piyasasında gelişme gösteren Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a ihraç edilecek. Gestamp A.Ş'nin bir kolu olan Gestamp Wind Steel, Türkiye dışında İspanya ve Brezilya'da rüzgar kuleleri üretimi yapan şirketlere sahip bulunuyor. Rüzgar kulelerinin dünya çapında en önemli ana tedarikçilerinden biri olan İspanyol ortak Gestamp Wind Steel, İspanya, Brezilya ve Türkiye'nin yanı sıra Güney Amerika, Hindistan ve Çin'deki yatırım projelerini de tamamlama aşamasına geldi.