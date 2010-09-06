T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BANDIRMA'DA RÜZGAR KULELERİ FABRİKASI KURULACAK BURSA (A.A)

06 Eylül 2010 14:02

-BANDIRMA'DA RÜZGAR KULELERİ FABRİKASI KURULACAK BURSA (A.A) - 06.09.2010 - Faik Çelik Holding ve İspanyol Gestamp Wind Steel ortaklığında 30 milyon avro yatırımla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulması planlanan GESBEY Rüzgar Kuleleri Fabrikası'nın inşaatına başlandığı bildirildi.  Faik Çelik Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 47 bin metrekare alan üzerinde inşaatına başlanan, yıllık 450'den fazla kule üretim kapasitesine sahip olması ve 300 kişiye istihdam sağlaması öngörülen fabrika, 2010 yılı sonunda faaliyete başlayacak. Fabrikada 50-100 metre yükseklik ve 6 metre çapa kadar üretilecek rüzgar kuleleri, Türkiye pazarı dışında son yıllarda rüzgar piyasasında gelişme gösteren Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a ihraç edilecek. Gestamp A.Ş'nin bir kolu olan Gestamp Wind Steel, Türkiye dışında İspanya ve Brezilya'da rüzgar kuleleri üretimi yapan şirketlere sahip bulunuyor.  Rüzgar kulelerinin dünya çapında en önemli ana tedarikçilerinden biri olan İspanyol ortak Gestamp Wind Steel, İspanya, Brezilya ve Türkiye'nin yanı sıra Güney Amerika, Hindistan ve Çin'deki yatırım projelerini de tamamlama aşamasına geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24