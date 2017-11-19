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Bandırma'da otomobil denize uçtu: 3 yaralı, 1 kayıp

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde kontrolden çıkıp denize uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu

19 Kasım 2017 00:01

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde kontrolden çıkıp denize uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.
Kaza, akşam saatlerinde Bandırma İlçesi Çelebi Limanı\'nda meydana geldi. Sürücüsü ve palakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kayıp kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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