Bandırma'da otomobil denize düştü: 1 ölü, 3 yaralı (2)- yeniden

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil, denize düştü. Kazada, sürücü ölürken, camları ve kapıları kırıp, boyunlarına kadar suda yardım bekleyen 3 kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bandırma İlçesi Çelebi Limanı\'nda meydana geldi. Mehmet Alakuş\'un (37), park etmek için manevra yaptığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, denize düştü. Otomobilde bulunan Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68), camları ve kapıları kırıp, yaralı olarak aracın üzerine çıktı. Sürücüsü Mehmet Alakuş ise çıkmayı başaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar, boyunlarına kadar suyun içinde kalan Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz\'ü tekneye alarak kurtardı. 3 yaralı, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Mustafa Karakaya, Balıkesir’e sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, Mehmet Alakuş\'u kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Alakuş\'un cesedine ulaşıldı. Alakuş\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

O ANLARI ANLATTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa Gürbüz, gümrükte bekleyen gemiyle ithal edilen angusları almak için geldiklerini belirterek \"Çok yağmur yağıyordu. Şoför Mehmet\'e tam arabayı bir köşeye çek diyecektim. Bir baktım ki; araba ters döndü. Arabanın içinde bağırdık. Daha sonra ben arka kapıyı ayağımla kırdım. Arkadaşlara panik yapmayın dedim. Salavat getirdik. Daha sonra arabanın üstüne çıktık, bağırıp yardım istedik, araba battı, biz açıkta kaldık. Yüzme de bilmiyordum Allah yardım etti\" dedi.

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