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Bandırma'da kayıp genç ölü bulundu

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan 26 yaşındaki Oğuz Gören, dere yatağında ölü bulundu

06 Kasım 2017 20:27

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan 26 yaşındaki Oğuz Gören, dere yatağında ölü bulundu.
Bandırma’da dün akşam arkadaşları ile buluşmak için evden çıkan Oğuz Gören, eve dönmeyince ailesi bugün öğle saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Aranan genç, öğleden sonra Sunullah Mahallesi\'ndeki Çamaşır Deresi yatağındaki bir ağacın altında ölü olarak bulundu. Oğuz Gören’in olay yerine gelen annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. 
Babası ile ayrılan annesiyle birlikte kaldığı ve işsiz olduğu öğrenilen Gören\'in bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü. Oğuz Gören’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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